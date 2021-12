Moradores passam mal após beber água fétida

Moradores do Condomínio Recanto das Margaridas - do programa federal Minha Casa, Minha Vida -, no bairro Jardim das Margaridas, alegam que desde o último sábado, 31, a água que sai das torneiras é fétida, suja e apresenta vestígios de fezes.

De acordo com eles, desde então, algumas pessoas têm apresentado sintomas como dores de cabeça e de barriga, além de enjoos e diarreia.

Apesar de a Embasa ter informado que a situação foi regularizada nesta segunda-feira, 2 - dois dias após as reclamações serem feitas -, os moradores se preocupam com quem ingeriu a água.

Outro questionamento dos que reclamam é se os tanques e reservatórios, limpos por quem mora no local, já estão adequados para receber água novamente, sem riscos de nova contaminação.

Segundo contam os moradores, a água teria sido contaminada em virtude de intervenção feita pela Embasa e pela construtora sergipana União Engenharia na Rua Joaquim Ferreira, onde está localizado o condomínio, em que vivem 380 famílias.

Eles afirmam que entraram em contato com a Embasa, mas que até esta segunda a concessionária não havia enviado representantes ao local.

Há preocupação também com relação às contas de água que podem aumentar por conta dos 19 tanques e reservatórios que foram esvaziados pelos moradores.

Obra - "A Embasa e a construtora União fizeram obra e romperam o tubo de água. Falamos com a Embasa e disseram que deveríamos consultar primeiro a União Engenharia. Tem mãe de família e gestante carregando água e todos têm comprado água mineral", ressaltou o garçom Grinaldo Rocha, de 32 anos.

Reservatórios de água foram lavados por moradores (Foto: Marco Aurélio | Ag. A TARDE)

A doméstica Maria Célia Moreira, 59, disse que a filha, Betânia Moreira, 42, tem se sentido mal desde que bebeu a água. "Minha filha abriu a torneira, pegou um copo e bebeu. Já vomitou e está com dor de cabeça. O pior é que estamos desempregadas e não temos como comprar remédio", lamentou.

O gerente em Salvador da União Engenharia, Luciano Feitosa, que constrói um empreendimento vizinho ao condomínio, disse que desconhecer a informação de que foi feita intervenção no local. "De vez em quando, a Embasa fiscaliza a obra. A gente ainda nem ligou a água. Não tem relação conosco", disse.

Por meio de nota, a Embasa informou no final da manhã desta segunda que, atendendo à reclamação de moradores da Rua Joaquim Ferreira sobre a qualidade da água fornecida, constatou, "em alguns imóveis, a existência de partículas minerais do material incrustado na tubulação da rede distribuidora".

Segundo a concessionária, uma equipe da empresa "lavou e desinfetou os pontos onde houve a ocorrência do problema e a qualidade da água distribuída no local foi restabelecida". Moradores, no entanto, dizem que o problema permanece.

No ranking dos que receberam mais reclamações segundo o Procon-BA, a Embasa é a terceira empresa que mais teve ocorrências, até esta segunda. Foram 369 processos formalizados.

Ainda segundo o Procon-BA, o número de pessoas que procuraram o órgão com problemas com a Embasa aumentou de 2.564 casos (de 1º/1/12 a 2/9/12), para 3.317 ocorrências no mesmo período de 2013.

