Moradores denunciam péssimo estado de trecho da BA-245

Moradores de municípios reclamam sobre as péssimas condições de um trecho da rodovia BA-245, que liga as cidades de Marcionílio Souza e Andaraí, no centro-sul do estado. Através de e-mail, eles afirmaram à reportagem de A TARDE que já entraram em contato com os órgãos responsáveis, mas a situação na via continua a mesma.

A rodovia é o principal ponto de passagem para chegar a outros municípios da região, como Itaetê, onde o setor de turismo estaria sendo prejudicado.

Os denunciantes disseram que já pediram uma solução a Superintendência de Infraestrutura de Transportes (Seinfra-SIT), que tiveram como resposta um e-mail onde é explicado que as obras de revitalização seriam iniciadas em março deste ano.

"Sem falar nas promessas dos deputados, que já começaram a fazer, mas só ficaram nas promessas mesmo", desabafou uma moradora do município de Itaetê.

Eles ainda teriam entrado em contato, também por e-mail, diretamente com o governador do estado, Rui Costa, que, segundo eles, informou que a manutenção do trecho seria iniciada, mas não deu um prazo.

Por meio de nota, a Seinfra informou que realizará serviços para recuperação da via, no trecho entre Marcionílio e Itaetê ainda nesta semana. A manutenção também será feita entre Itaetê até Andaraí.

A superintendência ainda explicou que está sendo elaborado um projeto de restauração do trecho entre Milagres, Iaçu, Marcionílio Souza, Itaetê, e junção da BA-142 por meio do Programa de Recuperação de Estradas (PREMAR).

