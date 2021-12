Moradores denunciam abandono de praça na Pituba

A tranquilidade oferecida pela Lagoa dos Patos, situada entre as ruas Maranhão e Piauí, na Pituba, bairro nobre de Salvador, a dezenas de pessoas que utilizam diariamente o local para a prática de caminhadas, passeio com animais de estimação ou mesmo para apreciar a natureza em meio a um bate-papo com amigos e vizinhos há muito tempo está ameaçada. Conforme denunciou ao Cidadão Repórter a leitora Dicinha Nevez Ferraz, moradora do entorno da praça, o local, que está "abandonado", é alvo fácil de vândalos, além de servir de ponto de prostituição, consumo e tráfico de drogas.

Segundo a leitora, integrante da Associação dos Amigos da Lagoa dos Patos na Pituba (Asalpp), fundada por moradores de condomínios da região para cuidar do espaço, os patos e outros animais que habitam o local estão sendo mortos, vítimas da ação de vândalos que se aproveitam do descaso e da falta de fiscalização. "Muitos chegam e roubam as aves para comer. Outros chegam a matar os animais, inclusive filhotes de gatos, com requinte de crueldade", denuncia.

Outro problema citado por frequentadores, e apontado por 71% das pessoas que responderam a uma enquete postada no blog mantido pela Asalpp na internet, é a questão da falta de segurança. "Muitas pessoas deixaram de frequentar o lago por medo dos constantes assaltos no local, que foi invadido por traficantes e usuários de drogas", comenta Dicinha, ressaltando que o problema se agrava à noite, sobretudo pela iluminação insuficiente da área.

A moradora Rosângela Peixoto, de 49 anos, teve o celular roubado na último semana enquanto fazia uma caminhada no local. Segundo ela, que gosta de levar os três cachorros de estimação para passear nos arredores da Lagoa, os assaltos são constantes. "Antes eu gostava de vim no final da tarde, mas ficou muito perigoso. Da janela da minha casa, vejo assaltos quase todo dia", afirma.

Também integram a lista dos problemas citados pelos moradores e frequentadores a irregularidade na coleta de lixo, a falta de capinagem e a poda das árvores do local. "A água da lagoa está completamente suja e precisa de uma limpeza urgente. Com essa água fica difícil a sobrevivência dos animais", reclama Rosângela.

Mobilização - Descontentes com o abandono do local e com o descaso do poder público, moradores do entorno da praça se reuniram e criaram, em 2008, a Associação dos Amigos da Lagoa dos Patos na Pituba (Asalp), registrada em cartório dois anos depois. A ideia partiu de um dos condôminos, o jornalista Ney Peixoto do Vale, falecido em abril desse ano. A proposta de Ney, que foi o segundo presidente da Asalp, era juntar forças para cuidar do espaço que estava ficando deteriorado.

"Os pássaros estavam passando fome e os ovos dos gansos estavam sendo roubados por vândalos. Além disso, o local estava servindo de ponto de prostituição e uso de drogas. Enfim, a praça estava totalmente abandonada, por isso decidimos nos unir e agir", comenta Dicinha.

Desde o início da associação, os integrantes realizam reuniões mensais em um salão de festas de um dos prédio próximos à lagoa. "Nos encontros discutimos a situação e as medidas a serem tomadas, além dos resultado dos contatos que mantemos com os órgãos públicos e com a imprensa", afirma Dicinha, ressaltando que, quando necessário, mais de um encontro é realizado por mês.

Uma das formas encontradas pelos integrantes da Asalpp para arrecadar fundos para a manutenção do local é através da promoção de bingos. "Não há periodicidade na realização dos jogos. A medida que a gente sente que precisa congregar as pessoas a gente realiza", comenta Sueli M. Groetzner, integrante do Conselho Fiscal.

A Asalpp também conta com a ajuda financeira voluntária de pessoas que frequentam a praça e de moradores de oito prédio do entorno. Por mês, a associação arrecada cerca de 900 a mil reais. O dinheiro é utilizado para o concerto das calçadas e alambrados que cercam a lagoa, entre outros serviços. "Também compramos comida para os gansos e patos que habitam o local. São 100 quilos de milho por mês", afirma a moradora.

Apesar dos inúmeros problemas existentes, Sueli diz que muita coisa melhorou após o surgimentos da associação, há cerca de quatro anos. "Isso estava em um abandono total e a gente nem conseguia andar por aqui. Parecia que nem era parte da cidade. A gente tá fazendo o que o poder público não faz", pontua.

Conforme a leitora Dicinha, que faz parte da secretária da associação, sendo responsável pela comunicação com os órgão competentes, várias denúncias já foram feitas pelos moradores à prefeitura, inclusive com envio de ofício e abaixo-assinado. Mas, de acordo com ela, os órgãos ainda não deram nenhuma resposta.

Órgãos públicos - Contatada pela equipe de reportagem, a prefeitura informou, por meio da assessoria de comunicação, que entrou em contato com os órgão competentes. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) disse que a coleta de lixo no local é realizada em dias alternados (às terças, quintas e sábados à noite), com varrição da área externa (em torno da lagoa) também em dias alternados, durante o dia.

A Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) informou que deverá colocar na programação uma visita ao local, para vistoria e avaliação de necessidade de poda das árvores. Já a Coordenadoria de Iluminação Pública (CIP), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp), disse que também enviará uma equipe ao local para fiscalizar e resolver os possíveis problemas de iluminação.

Em relação a questão da falta de segurança, a Polícia Militar informou que realiza rondas no local através da 13 CIPM/Pituba, contudo ira intensificar o policiamento na Lagoa e nas imediações a fim de coibir a ação de vândalos e outros delitos.

adblock ativo