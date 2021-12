Morador do Cabula reclama de acesso à estação de metrô

Moradores do Cabula que vão a pé até o metrô da região têm que subir a ladeira do bairro e atravessar a passarela de pedestres em frente ao shopping Bela Vista para chegar na estação Acesso Norte. Muitos, como um leitor do Portal A TARDE que não quis se identificar, tentam entrar pelo portão do terminal de integração dos ônibus cadastrados pela Transalvador.

Como a via não tem recuo para pedestres, o portão só é liberado para os ônibus em dias de jogos da Copa do Mundo - até ser inaugurado em setembro e funcionar diariamente. O leitor chama a atenção para a dificuldade de acesso de pessoas idosas ou com deficiência física neste trecho, já que o percurso até o acesso original é longo.

Em nota, a assessoria do grupo CCR informa que estuda novas alternativas de entrada das pessoas ao terminal, além de possuir 80 Agentes de Atendimento e Segurança para fazer a condução e acompanhamento das pessoas com deficiência e cadeirantes até os assentos especiais dentro dos trens.

A concessionária também pretende entregar uma passarela de pedestres que vai ligar a Estação Acesso Norte à avenida Barros Reis até o dia 15 de setembro.

adblock ativo