Morador denuncia estacionamento irregular em Conquista

Um morador da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, enviou fotos pelo Whatsapp [(071) 9601-0020] do Cidadão Repórter de A TARDE, denunciando estacionamento irregular na frente do Fórum João Mangabeira, na cidade.

Segundo o denunciante, que não quis se identificar, ele ligou para a Coordenação de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, órgão responsábvel, mas informou que nada poderia fazer, pois os carros parados podem ser de autoridades. O morador afirmou ainda que outras pessoas fizeram a mesma queixa e relataram ouvir piadas durante as ligações.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que, por meio da Coordenação de Trânsito, informou estar realizando um estudo da região do entorno do Fórum João Mangabeira para prever a melhor localização dessas vagas em atendimento às demandas da Polícia Militar e do Presídio Nilton Gonçalves.

