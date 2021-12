Morador denuncia desmatamento em Itapuã

O Cidadão Repórter recebeu uma denúncia do leitor César Ney Alves da Silva, residente do bairro de Itapuã, em Salvador, sobre uma área ambiental que teria sido desmatada, em julho, para contrução de bares e restaurantes na região. De acordo com o denunciante, o local da construção na Rua Calazans Neto faz parte do Parque do Abaeté.

Segundo explica o leitor, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) disse desconhecer qualquer tipo de autorização para a construção no local. César Ney também entrou em contato com a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) que confirmou que a obra é irregular e que o local está interditado desde 16 de julho. Apesar dos comunicados do Inema e da Sucom, o morador afirma que as obras no local continuam.



Procurada pela equipe do Cidadão Repórter, o Inema informou que o leitor entrou em contato no último dia 5, e que o instituto tem 20 dias para apurar a situação.

Já a Sucom explicou à reportagem de A TARDE que "vai mandar a fiscalização até o local, hoje à tarde (terça-feira, 18) pra verificar se a construção continua. Se for compravada, o proprietário receberá punições de acordo com a lei".

