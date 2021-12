Morador de Ipitanga reclama de poste danificado

Um poste de concreto que faz parte do sistema de energia elétrica na Rua José Barbosa dos Reis, no bairro de Ipitanga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) apresentou ruptura na estrutura que prende a ferragem à fiação e deixou a região sem energia, na manhã desta terça-feira, 16, segundo denúncia do morador Hendrik Aquino.

De acordo com Aquino, uma equipe da Companhia de Energia do Estado da Bahia (Coelba) compareceu para trocar o poste, porém, durante a operação, a estrutura em um segundo poste foi danificada no momento em que os técnicos mexiam na fiação do primeiro, devido a deterioração causada pelo salitre.

Em nota, a Coelba informou que enviou uma equipe, nesta terça, para substituir três postes da rede elétrica do local e que, nesta quarta, 17, dará continuidade aos serviços de inspeção, com o objetivo de programar as ações de manutenção cabíveis.

