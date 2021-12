Matagal entre Av. Bonocô e Brotas atrai assaltantes

Um matagal que liga a rua Ariston Bertino de Carvalho, em Brotas, à avenida Bonocô é usado como esconderijo e ponto de fuga para assaltantes. Moradores e comerciantes dizem que é preciso limpar constantemente a área para reduzir os riscos.

A Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) informou, por meio de sua assessoria, não saber a quem pertence o terreno. Disse que enviará uma equipe para verificar, e, caso a área pertença à prefeitura, será feito o corte do mato.

Enquanto nenhuma providência é tomada, o medo predomina entre moradores e comerciantes. A soldado da PM Milena Freitas confirmou a existência de roubos na área: "Já pegamos três elementos armados praticando assaltos, só no último mês, incluindo um menor que portava um 32" (revólver), observou a militar.

Ainda segundo ela, o horário mais comum de assaltos é entre 6h30 e 7h30 e entre 18h30 e 19h30. "Existe ordem de policiamento para a área e viaturas ficam estacionadas em frente à LBV (próximo ao local crítico) nos horários considerados de risco".

Abordagem - Muitas pessoas evitam transitar a pé pelo local quando há pouco movimento. "Num certo horário, os moradores se trancam em casa e a rua fica deserta", garante o produtor artístico Darinho Mendes, que já foi assaltado no local. "Eu ia chegando, desci para abrir a garagem e, ao retornar, me renderam e levaram o carro. Trinta minutos antes, haviam roubado meu vizinho", disse.

O aposentado Salvador Andrade, 70, disse que frequentemente toma conhecimento de assaltos no local. "Já levaram a bolsa de uma senhora e fugiram pelo matagal, fui roubado por um homem de bicicleta e já assaltaram minha filha", enumera.

"Só temos duas rotas de saída: as avenidas D. João VI e Bonocô. Tem um ônibus que me deixa no pé da ladeira e só precisaria subir para chegar em casa, mas morro de medo", afirmou a gestora em meio ambiente Lúcia Garcia, de 50 anos.

