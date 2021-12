Liberdade: órgãos se mobilizam sobre esgoto a céu aberto

Após as queixas dos moradores da Rua Damião de Góes, localizada no bairro da Liberdade, sobre o esgoto que corre a céu aberto na porta de suas casas - como mostrou reportagem do Cidadão Repórter publicada na terça-feira, 4 -, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e a Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop) já estão se mobilizando para, enfim, resolver o problema, que já se arrata por mais de cinco meses.

Segundo a Embasa, uma equipe foi até a rua para diagnosticar o problema, mas, após a vistoria, informou que a rede coletora de esgotos, operada pela órgão, "está funcionando normalmente e que o extravasamento no local é proveniente da rede de drenagem pluvial" - de responsabilidade da Sucop - que está quebrada e, ainda segunda a Embasa, recebe contribuições clandestinas de esgoto. A Embasa informou que uma equipe realiza vistoria na área, na tentativa de identificar o imóvel que está lançando o esgoto na rede de drenagem e interligá-lo à rede coletora de esgotos.

A Sucop informou, por meio da assessoria de comunicação, que é responsável pela captação da água da chuva e, quando existe alguma ligação clandestina de esgoto na rede de drenagem, a responsabilidade de notificar o morador e executar a correta ligação do esgoto é da própria Embasa. Porém, o órgão se comprometeu a fazer uma vistoria na Rua Damião Góes para identificar as causas do problema e tomar as medidas necessárias para atender a solicitação.

Denúncia - A dona de casa Alessandra Cruz, de 31 anos, foi quem denunciou ao Cidadão Repórter o descaso do poder público no local. Crianças, adultos e idosos são obrigados a conviver com o esgoto a céu aberto que se arrasta ao longo da rua, conforme constatou a equipe de reportagem durante visita ao local essa semana.

