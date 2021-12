Leitora denuncia buraqueira em Lauro de Freitas

O Cidadão Repórter recebeu uma denúncia da leitora Cristiane Antunes sobre buracos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Para mostrar o descaso do poder público com o local, a leitora enviou texto e imagens para a equipe de reportagem. <GALERIA ID=17683/>

Nas imagens, ela flagra a falta de manutenção no pavimento asfáltico ao longo da Rua Theócrito Batista, o que dificulta a circulação de veículos e pedestres pelo local. Segundo ela, em alguns trechos, não existe asfalto e, quando chove, a situação fica ainda mais complicada.

"Sou moradora do Condomínio Vila Rica, na Rua Theócrito Batista. A rua encontra-se totalmente esburacada - isso onde existe a tal pavimentação, pois aqui em frente ao condomínio, nem sinal de asfalto", pontua a leitora.

Outro problema decorrente da buraqueira no local, de acordo com Cristiane, é a falta de transporte aos moradores. "Nem ao menos transporte temos, pois torna-se inviável devido aos gastos com possíveis manutenções. Estamos literalmente entregues ao descaso", desabafa.

Conforme informou a leitora, a prefeitura da cidade prometeu solucionar o problema, mas nada ainda foi resolvido. "A parte da rua que ainda resta o asfaltamento está se tornando intransitável e, inclusive, temos uma garagem de ônibus na rua e eles também não tomam iniciativa alguma de melhorias".

Contatada pela equipe do Cidadão Repórter, a Prefeitura de Lauro de Freitas informou, por meio de nota, que a pavimentação de 17 ruas do município, incluindo a Theócrito Batista, será iniciada em no máximo 45 dias, contados a partir do último sábado, 25, um dia depois de firmado o convênio de mais de R$ 13 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF) para execução da obra.

Ainda de acordo com a nota, o projeto de pavimentação das ruas, enviado ao governo federal em 2010 e aprovado no final de 2011, já foi apresentado à população em audiência pública e os atrasos nas obras se deram devido aos trâmites legais. O orçamento foi garantido junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) e beneficiará 30 mil pessoas que já vivem na localidade.

