Leitor reclama de instalação de postes em Amélia Rodrigues

O Cidadão Repórter recebeu uma reclamação do leitor João de Castro Leal Valverde, de 63 anos, morador da cidade de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia, sobre a instalação de uma série de postes de energia elétrica que, segundo ele, não traz nenhum benefício ao município, distante a 80 km de Salvador. Conforme a denúncia, os equipamentos, instalados pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), foram colocados próximos às residências e preocupam os moradores.

Para fazer a denúncia, João trouxe fotos à redação de A Tarde para mostrar os postes instalados ao longo da cidade, que segundo o leitor, integram um plano de industrialização da cidade vizinha, Conceição de Jacuípe/Berimbau. "Eles estavam dizendo que iriam trocar os postes e a fiação, mas, quando começaram a invadir as calçadas, a gente começou a desconfiar", afirma.

"As calçadas dos domicílios tiveram de ser destruídas para a colocação dos equipamentos que não vão trazer nenhum benefício para a nossa cidade", afirma João, ressaltando que nenhum morador foi informado previamente sobre as obras. "Os passeios são estreitos e eles colocaram os postes próximos às casas, o que gera medo nas pessoas por conta da alta tensão", pontua.

Os moradores da localidade reprovaram as obras e, de acordo com João, realizaram, em março, um manifesto para impedir a continuação das instalações dos equipamentos, inclusive com abaixo assinado. Ainda segundo João, o manifesto foi contido pela Polícia Militar, que, conforme o leitor, informou que as obras haviam sido autorizadas pela promotoria da cidade. Os moradores disseram, porém, que nenhum documento legal foi apresentado pelos responsáveis pelo serviço.

Coelba - Contatada pela equipe do Cidadão Repórter, a Coelba informou, por meio da assessoria de comunicação, que a construção dos 12 km de rede elétrica que passam pela cidade trata-se do novo alimentador da Subestação de Amélia Rodrigues, construído no início deste ano, que, conforme a empresa, aumentou a oferta do fornecimento de energia elétrica no município e na cidade de Conceição do Jacuípe.

De acordo com a Coelba, toda a obra teve autorização e é de conhecimento dos órgãos competentes, da prefeitura e promotoria. "Para dar início aos trabalhos, foram realizadas diversas reuniões e audiências públicas, onde foram explicadas todas as questões técnicas e a importância do novo empreendimento para a expansão do sistema elétrico local", informou.

A companhia informou, ainda, que a obra seguiu os padrões técnicos e de segurança estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que toda a calçada escavada para instalação dos postes foi recomposta. "Essa obra - um investimento de R$ 1,5 milhão da Coelba - é de grande importância e faz parte do plano de expansão do sistema elétrico visando o crescimento e desenvolvimento do município de Amélia Rodrigues e seu entorno", informou.

A equipe de reportagem também tentou entrar em contato com a promotoria da cidade de Amélia Rodrigues para falar sobre o caso, mas não obteve êxito.

