Leitor reclama de atendimento pediátrico no H. Santa Izabel

Demora, atendimento desqualificado e falta de macas. Estas são algumas das reclamações do médico veterinário Agnobel Dantas, que na tarde desta terça-feira, 11, levou a filha de 2 anos à emergência pediátrica do Hospital Santa Izabel.

Agnobel chegou ao local com sua esposa por volta de 15h. A filha do casal apresentava febre e um inchaço na região do pescoço, que parecia ser caxumba. Entretanto, os três tiveram que esperar 5 horas pelo atendimento.

"Existem quatro médicos de plantão, mas eles disseram que não podiam atender por falta de macas. Havia pacientes que chegaram às 10h e só foram atendidos às 20h", afirma Agnobel.

Além da demora no atendimento, o médico veterinário reclama da falta de informações passadas pelos funcionários e do descaso com os pacientes. "Uma médica chamada Denise, que atendeu minha filha, nem levantou da cadeira para examiná-la, ficava de costas o tempo todo e não me informou direito sobre qual era o problema", enfatiza.

Após uma triagem, a criança foi colocada em uma maca na recepção e, de acordo com Agnobel, ainda permanece no local nesta quarta-feira, 12. "O meu plano de saúde dá direito ao internamento em um quarto, mas ela ainda está na área de atendimento aguardando uma vaga, já que até os boxes estão lotados de crianças. Outro absurdo é que a área de atendimento só possui um banheiro, utilizado por adultos e crianças", revela o veterinário.

Em resposta à denúncia, a assessoria de comunicação da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, da qual faz parte do Hospital Santa Izabel, informou que ampliou a capacidade e o número de médicos. "Mesmo assim, eventualmente, vem se mostrando insuficiente para atender a demanda. Esse problema se agravou ainda mais nos últimos dias em virtude do tempo frio e dos surtos de viroses", informou a instituição.

Confira na íntegra a nota enviada pela Santa Casa:

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia esclarece que a Emergência Pediátrica do Hospital Santa Izabel atende em regime 24 horas com equipes completas de profissionais. Atualmente, presta entre 150 e 180 atendimentos diários.

De fato, a emergência pediátrica do Santa Izabel é uma das únicas de hospital de grande porte na Bahia que atende a maioria dos planos de saúde suplementar e o Planserv.

Para fazer frente à grande procura por atendimento, ampliou a capacidade instalada e o número de profissionais médicos. Mesmo assim, eventualmente, vem se mostrando insuficiente para atender a demanda. Esse problema se agravou ainda mais nos últimos dias em virtude do tempo frio e dos surtos de viroses.

Além da assistência qualificada e resolutiva do Hospital Santa Izabel, outro fator que contribui para uma maior procura pela emergência pediátrica é a retaguarda de leitos de terapia intensiva para assistência pediátrica.

Por fim, esclarecemos que não houve falta de atendimento por carência de profissionais e sim pelo fato da unidade já se encontrar com ocupação completa dos leitos e, por conseguinte, impossibilitada de atender com a tradicional qualidade a novos pacientes.

adblock ativo