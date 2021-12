Leitor fotografa cavalo pastando em praça na Pituba

O analista de sistemas Ronaldo Silva, 35 anos, enviou uma imagem pelo Whatsapp [(071) 9601-0020] do Cidadão Repórter de A TARDE com um flagrante de um cavalo pastando em uma praça no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com Ronaldo, o animal está na Praça Ana Lúcia Magalhães há vários dias.

Após contato de A TARDE com a assessoria de comunicação do Centro de Controle de Zoonoses sobre o caso, foi informado que a Superintendência de Transito e Transporte (Transalvador) fará a remoção do animal ainda nesta segunda-feira, 13.

Caso seja comprovado que o cavalo tenha dono, a Polícia Militar responsabilizará o proprietário do animal. Ainda segundo o órgão, é proibido criar cavalo em perímetro urbano.

