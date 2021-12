Leitor encontra objeto estranho em latinha de Coca-Cola

O auxiliar de almoxarifado Jairo Silva, através do canal Cidadão Repórter, denunciou ter encontrado um objeto estranho em uma latinha de Coca-Cola comprada no Supermercado Ridan, localizado em Águas Claras, nesta segunda-feira, 17.

Segundo Jairo, ele estava jogando futebol com amigos e ao final da partida, foi comprar um lanche. "Dei a primeira golada, depois a segunda e percebi algo estranho", relatou o leitor. Ainda de acordo com Jairo, logo em seguida ele começou a se sentir mal e uma funcionária do supermercado teria visto o ocorrido.

O gerente do supermercado Ridan, que não quis se identificar, afirma que não houve nenhuma testemunha do fato narrado por Jairo. Ainda segundo ele, o estabelecimento se exime da responsabilidade pois "não se trata de um produto de fabricação do supermecado", defende o gerente.

Jairo Silva disse ainda que vai averiguar o caso e que dará queixa no Procon-BA.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente que compra um produto com validade vencida ou que encontra algum objeto estranho dentro da embalagem tem direito à troca ou ressarcimento do valor do produto.

