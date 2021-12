Leitor denuncia incêndio no Parque São Bartolomeu

Um incêndio atinge, desde o final do último sábado (5), o Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, uma das maiores reservas de mata atlântica da capital baiana. O fogo, que aparece em diversos focos, se espalhou rapidamente em alguns espaços da área e já destruiu parte da vegetação do Parque. A denúncia foi feita por um leitor, que ligou para a redação do A TARDE neste domingo (6).

De acordo com moradores de Campinas de Pirajá, bairro vizinho ao Parque, o Corpo de Bombeiros foi acionado desde às 17 horas do sábado e, até o início da noite deste domingo (6), ainda não havia atendido a solicitação.

Em contato com a corporação, a equipe de reportagem de A TARDE foi informada de que o órgão possui, atualmente, apenas dois caminhões pipa, que já estavam sendo utilizados em outras diligências. Além disso, a central telefônica do Corpo de Bombeiros comunicou que os dois carros que possuem não têm capacidade de atuar em incêndios de áreas de difícil acesso, como o Parque.

Apreensivos, a população assistia, assustada, o fogo se espalhar pelas matas do Parque. Segundo o aposentado Juraci Santos, 59, morador do bairro de Pirajá, os incêndios no local são recorrentes. "Já estamos até acostumados com esses incêndios no parque. E sempre é a mesma história, os Bombeiros não aparecem ou demoram de atender nosso chamado. Só hoje, já ligamos mais de 50 vezes", contou.

Para a dona de casa Joelma Trindade, 34, a preocupação é de que o fogo se espalhe e chegue até as casas mais próximas ao local. "Estamos assistindo o fogo se espalhar aos poucos. Quando começou, estava só no alto do Parque. Agora, já estamos vendo muita fumaça saindo da parte de baixo do parque. Se depender dos bombeiros, chega até a nossa casa", disse.

Histórico - O Parque São Bartolomeu está localizado entre a Enseada dos Cabritos e o bairro de Pirajá, onde, em 2 de julho de 1823, tropas baianas expulsaram o exército português, resultando na Independência da Bahia. Criado por decreto em 1978, o Parque possui 1.550 hectares.

