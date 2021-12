Leitor denuncia falta de medicamento no Juliano Moreira

Um leitor denunciou ao canal Cidadão Repórter, do Jornal A TARDE, que a farmácia do Hospital Juliano Moreira (HJM) está a três meses sem receber um medicamento. A falha foi divulgada pelo pai de um paciente do HJM, que preferiu não se identificar, nesta quinta-feira, 6.

Segundo o denunciante o medicamento Aristab de 15ml (substancia Aribiprazol) é de uso diário e muitos pacientes estão sem tomar. "Os funcionários da farmácia é que conseguem amostras grátis e distribuem para quem precisava", disse.

Em contato com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), sua assessoria informou que "a compra de novos medicamentos já foi feita e o estoque deve ser regularizado nos próximos dias".

A secretaria não soube explicar a descontinuidade do fornecimento da substância.

