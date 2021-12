Leitor denuncia a 'BA da buraqueira'

O Cidadão Repórter recebeu uma denúncia do leitor Dorgival Barreto de Araújo, de 41 anos, sobre buracos na BA-420, rodovia que liga os municípios de São Félix e Maragojipe (147 km e 139 km de Salvador, respectivamente), no recôncavo baiano. Segundo ele, a quantidade de buracos espalhados nos dois sentidos da estrada é motivo de preocupação aos motoristas que passam pelo local e o risco de acidentes é iminente.

Dorgival, que é presidente de uma cooperativa de transportes que atua na cidade de Maragojipe, conta que enfrenta dificuldades para transitar pelo trecho. Conforme a denúncia, funcionários de uma empresa que trabalha no trecho estão fazendo buracos na pista e deixando-os abertos. "Eles [os funcionários] disseram que só foram orientados a abrir os buracos e que não têm material disponível para fechá-los", afirma o leitor.

Segundo Dorgival, o trecho foi inaugurado há cerca de um ano e, em pouco tempo, a pista ficou danificada. "Eles iniciaram uma reforma há dois meses, mas ainda não foi concluída e a única coisa visível são os buracos que eles deixam abertos. Além dos prejuízos causados nos veículos que passam pelo local, o transeunte pode até perder a vida."

Além das inúmeras curvas e da predominância de animais ao longo do trecho, a falta de acostamento também contribui para o aumento do risco de acidentes, de acordo com o leitor. "Não tem fiscalização da polícia rodoviária. Os carros passam pelo local em alta velocidade e, para desviar dos buracos, invadem a pista contrária. Já presenciei vários acidentes", conta.

O leitor ainda afirma que os motoristas já entraram em contato com o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba), mas nada foi resolvido. O problema persiste há mais de seis meses. "Eles falam que vão asfaltar a estrada, mas por enquanto só estão fazendo buracos".

O Derba informou, por meio da assessoria de comunicação, que a manutenção do trecho onde foram detectados os buracos está sob a responsabilidade da Petrobras, que exerce atividades de produção na região.

Contatada pela equipe do Cidadão Repórter, a Petrobras informou, por meio de nota, que já fez amplo levantamento dos problemas constatados na estrada e que deu início ao trabalho de recuperação para corrigir as depressões decorrentes do desgaste natural do asfalto, que, conforme a empresa, já tem três anos de uso.

A Petrobras informou, ainda, que a conclusão das obras iniciadas agora está prevista para o final de dezembro. "Elas [as obras] prevêem a remoção de parte do piso asfáltico ali existente para posterior recapeamento da pista. A companhia está tomando todo cuidado na execução das obras, para evitar naturais transtornos para a comunidade local", informa a nota.

