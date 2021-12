Leitor cria capa de celular inspirada na delegada Helô

A delegada Helô, vivida por Giovanna Antonelli na novela "Salve Jorge", da Rede Globo, faz sucesso com os telespectadores, que copiam seu figurino cheio de estampas e variedade de acessórios. Entre os itens que caíram no gosto popular está a capinha de celular super fashion, em forma de soco inglês (ou soqueira, como também é conhecida). Fã da delegada, como se define, o fotógrafo Osvaldo Soares decidiu criar um protótipo de capa para o seu celular, inspirado no acessório de Helô. Ele mostrou a novidade para o Cidadão Repórter, do Grupo A TARDE, nesta segunda, 29, pela manhã.

Assim como a capa do celular da personagem global, o acessório de Osvaldo abusa do metal como matéria-prima. Ele diz que usou um pedaço de chaparia de carro para criar sua capinha. Outra semelhança é o suporte para segurar o celular. Enquanto a delegada segura pelo buraco da soqueira, Osvaldo criou uma espécie de alça.

Esse detalhe, explica, faz a diferença, já que o produto artesanal permite que o smartphone fique apoiado em uma mesa. Uma vantagem, segundo Osvaldo, para quem quer aparecer na própria foto ou vídeo feitos com o celular.

Criativo, o fotógrafo, que também é carpinteiro, incrementou sua capinha personalizada com uma tampa de metal. "Assim, se o celular cair, não quebra, já que com qualquer pancada, a capa está fechada".

Osvaldo diz que não pretende comercializar seu protótipo. Criou apenas para uso pessoal e para seguir a moda da delegada Helô. Essa também não é a primeira invenção dele, que criou, em 1982, uma bicicleta de madeira, com a qual percorreu diversos estados brasileiros e 10 países.

