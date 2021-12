Leitor acusa PM de abuso no Litoral Norte

Um morador de Barra de Jacuípe, no município de Camaçari, no Litoral Norte (localizado na Região Metropolitana de Salvador), denunciou ao Cidadão Repórter do portal A TARDE, nesta quarta-feira, 3, a ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) durante um protesto de moradores na BA-099. O leitor, que preferiu não se identificar para evitar possíveis represálias, afirma que houve uma violenta repressão policial durante a manifestação de terça, 2 de Julho, data da Independência da Bahia.

Segundo relato do leitor, o protesto estava marcadoa para às 15h de terça, mas desde 8h a polícia já se encontrava no local, em quatro viaturas, para impedir a realização do ato. "Às 14h30, alguns moradores chegaram ao local e a polícia já fazia uma barreira. Muitos policiais estavam com escudos, bombas e armas com bala de borracha. A quantidade de manifestantes no momento nem chegava a 50 pessoas, mas a policia foi grosseira e mandou todos se dispersarem do local. Nem bem começamos a nos agrupar e fomos atacados com tiros de bala de borracha, bombas de efeito moral e spray de pimenta, em um ato de covardia e selvageria da policia", contou o denunciante.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) afirma que negociou por cerca de 8 horas, entre 14h e 22h, no dia 2 de Julho, na BA-099, em três pontos de manifestação que ocorreram de forma pacífica. Ainda de acordo com o documento, um grupo mais exaltado começou a atirar coquetel molotov, rojões, pedras e até uma catraca de bicicleta contra os policiais, que diante do situação precisaram adotar técnicas de contenção. Ainda segundo a PM, quatro pessoas foram conduzidas à delegacia.

Entenda o caso

Um acidente na BA-099, no último dia 29, teria motivado o protesto. Um pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após colisão entre uma moto e um carro de passeio. Os dois eram ocupantes da motocicleta. De acordo com o denunciante que relatou o caso à equipe do Cidadão Repórter, a população ficou revoltada depois que a polícia liberou o dono do veículo, sem aguardar a chegada da perícia.

Por conta disso, a população bloqueou a rodovia. Ainda no sábado, os moradores marcaram uma nova manifestação para a terça-feira, quando pretendiam protestar diante da ação policial, além de reivindicar a redução na tarifa do trasporte, cobrando da CLN (Concessionária Literal Norte, que responde pela rodovia) mais redutores de velocidade e mais segurança.

