Laudo do exame em água de conjunto sai em até 48 horas

Funcionários da Embasa estiveram nesta terça-feira, 3, no Condomínio Recanto das Margaridas (do programa federal Minha Casa, Minha Vida), no bairro Jardim das Margaridas, após moradores denunciarem que a água que abastece o local estaria contaminada há quatro dias.

Amostra foi coletada nesta terça, segundo a concessionária, e enviada para laboratório. O prazo para o resultado é de até 72 horas (48 horas a partir desta quarta, 4).

Segundo moradores, a água que saía das torneiras e dos reservatórios de 380 famílias estava suja, fétida e com vestígios de fezes. Alegando falta de dinheiro, alguns contaram que estavam consumindo o produto, mesmo com suspeita.

Explicações - Em nota, a Embasa informou que a rede distribuidora foi limpa e os reservatórios dos 19 prédios foram lavados. Nesta segunda, 2, a assessoria tinha informado que a causa do problema era a existência de partículas minerais do material incrustado na tubulação da rede distribuidora.

Nesta terça, no entanto, a Embasa destacou que as alterações na cor e na turbidez da água "provavelmente" foram causadas por carreamento de materiais sólidos devido a serviços de manutenção na rede distribuidora, ocorridos na quinta, 29, e no sábado, 31.

"O pessoal da Embasa não identificou o problema. Cada hora eles dão uma resposta diferente. Os moradores estão gastando com remédio e água e queremos o retorno dos nossos prejuízos", reclamou a musicista Natali Santana, 29 anos.

Segundo um funcionário da Embasa, que não quis ser identificado, eles foram ao local ontem "dar uma descarga na rede interna de abastecimento" do condomínio.

"Foge aos padrões" - "Estamos aqui levantando o que causou essa contaminação. Se houve, vamos verificar. A água está com uma cor que foge dos padrões", destacou o funcionário.

