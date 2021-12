Já teve problema para comprar por estar com dívida pendente?

Nem sempre é fácil cumprir com as obrigações financeiras. Por causa disto, o nome do consumidor vai parar na lista de inadimplentes do Serasa. Mas após cinco anos o nome sai da lista, porém, a dívida continua existindo. Você já teve problemas para comprar por estar com dívida pendente, mesmo com o nome excluído do cadastro? Se continua tendo problemas para efetuar compras devido a dívidas antigas, nos conte a sua história. Mande e-mail com os contatos de telefone para a nossa repórter: joanalopo.reporter@gmail.com e participe da cobertura de A TARDE.

