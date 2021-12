Internauta flagra máquinas da Sucop estacionadas na calçada

Enquanto a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) aperta o cerco para os motoristas que param nas calçadas, três máquinas utilizadas em obras de recapeamento asfáltico foram estacionadas no passeio da avenida Silveira Martins, no Cabula, em frente ao Bompreço.

O flagra feito pelo internauta Sérgio Vitorino nesta segunda-feira, 3, mostra que os pedestres impedidos de trafegar na calçada, sendo obrigados a se arriscar na via.

A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) informou que as máquinas são pesadas, o que dificulta o deslocamento durante o serviço. Portanto, os equipamentos precisam ficar no local onde a obra é realizada.

De acordo com nota da assessoria da Sucop, "o único lugar disponível foi em cima da calçada, pois o trabalho é feito à noite e se as máquinas ficassem na pista, iriam atrapalhar o tráfego mais ainda. Se o passeio for danificado, será recomposto após a operação".

A Sucop não informou o prazo estimado para término do trabalho.

Máquinas impedem passagem de pedestres na calçada (Foto: Sérgio Vitorino | Cidadão Repórter)

