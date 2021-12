Internauta flagra alagamento na passarela de Pituaçu

O internauta Marcus Vinicius Gomes Bezerra, enviou ao Cidadão Repórter do grupo A Tarde fotos que mostram a região da passarela de Pituaçu alagada devido as fortes chuvas que ocorrem em Salvador. Bezerra destacou no e-mail enviado a redação que é "um absurdo a área estar alagada", pois o local recentemente passou por reformas e entrega de obras viárias.

E você, também fez algum registro da rua onde mora ou por onde transita com problemas devido a chuva? Mande para nós, através do e-mail cidadaoreporter@grupoatarde.com.br, e participe da nossa cobertura!

adblock ativo