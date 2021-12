Hóspede de Costa do Sauípe denuncia hotel por homofobia

O que seria um fim de semana de lazer se transformou em dor de cabeça para o empresário Rodrigo, de 35 anos, que tentou se hospedar com seu companheiro no último sábado, 23, por volta de 15h, no Hotel Sauípe Premium, dentro do Complexo Hoteleiro de Costa do Sauípe. Rodrigo alega que, após um problema na localização das reservas, ele foi maltratado e xingado por um recepcionista do estabelecimento.

Rodrigo fez uma reserva por meio do site Booking.com no valor de R$ 517,82, que corresponde a uma diária para duas pessoas. Ao tentar realizar o check-in, no entanto, uma recepcionista afirmou que não havia localizado a reserva, problema que se repetiu com outras três famílias. A presença de uma supervisora foi solicitada, mas nenhum responsável apareceu para tentar solucionar o equívoco.

Irritado, o empresário reclamou da falta de organização do hotel e da demora no atendimento - ele havia apresentado o voucher online da reserva e, mesmo assim, não foi autorizado a acessar as dependências do hotel -, foi quando outro funcionário da recepção, de prenome Fábio, começou a provocá-lo. "Ele disse que não tínhamos o voucher, mas respondi que isto era óbvio, já que eu não me deslocaria da minha residência sem ter uma reserva. Depois de um bate-boca, ele me chamou de fresco, frouxo e viadinho. Ficou repetindo estes xingamentos homofóbicos e começou a fazer ameaças, dizendo que se não estivesse trabalhando iria me encher de porrada", afirma Rodrigo.

O hóspede fez uma denúncia à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio do Disque 100, prestou queixa na delegacia de Praia do Forte e informou o caso ao Grupo Gay da Bahia (GGB). "Ele foi discriminado e achincalhado na presença de outras pessoas. Isto demonstra que os funcionários destes hotéis precisam ser capacitados para lidar com a população de gays e lésbicas, especialmente agora que nós vamos enfrentar um período de muitos visitantes de outros países, por conta dos jogos da Copa", ressaltou Marcelo Cerqueira, presidente do GGB.

Com medo de represálias por parte do funcionário, Rodrigo preferiu não se hospedar no hotel. Como precaução, solicitou a devolução da ficha preenchida na chegada, que demorou para lhe ser entregue. O empresário só conseguiu sair do local às 19h.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de imprensa do Sauípe Premium para ouvir a versão do hotel sobre o ocorrido, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

