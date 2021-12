Historiador nega supressão de conteúdo das cartas de Zweig

Muito interessante e oportuna a matéria sobre Alberto Dines e sua palestra na Academia de Letras da Bahia ("Dines: 'Zweig era contra a guerra, mas não pró-nazista'", A TARDE, 17 de novembro, 2012). Dines, contudo, comete um equívoco quando imagina que o livro organizado por mim e pelo professor Darién J. Davis - Stefan e Lotte Zweig: cartas da América: Rio, Buenos Aires e Nova York, 1940-42 (Rio de Janeiro, Versal Editores, 2012) - possa ter censurado ou suprimido qualquer carta de interesse maior para a biografia de Stefan Zweig.

Pelo contrário, a crise vivida pelo casal e as dificuldades do dia-a-dia estão presentes em praticamente todas as cartas. As do mês de julho de 1941, que Dines imagina suprimidas, encontram-se reproduzidas quase na íntegra. Excluimos apenas algumas discussões relacionadas aos cuidados com a educação de sua amada sobrinha Eva Altmann.

Darién e eu tratamos esse período, que chamamos "Interlúdio de Nova York", de forma diferente porque a preocupação do casal se deslocou um pouco do Brasil e da América do Sul e foi dominada por discussões de cunho muito particular sobre o bem-estar e a educação de Eva, uma menina de apenas 12 anos forçada pela circunstância da guerra a viver com estranhos em Nova York.

Nessa seção adotamos uma forma mais narrativa, extraindo das cartas de Stefan e Lotte Zweig apenas os trechos mais importantes para entender a vida do casal no dia a dia dos Estados Unidos. Como fica claro nas cartas, eles simplesmente odiaram Nova York e não queriam, de jeito nenhum, permanecer nos Estados Unidos. Voltar para a Inglaterra era totalmente impossível por causa do bloqueio de guerra. Em vez disso, Stefan e Lotte Zweig escolhem viver no Brasil, país que eles amavam e acreditavam ser uma sociedade ideal, o exato oposto a tudo que acontecia com a Europa ocupada e dominada pelos nazistas.

Não há nenhum mistério. E certamente não houve "supressão" de carta alguma do mês de julho de 1941. Aliás, cópias de todas as cartas que cobrem o período de agosto de 1940 a fevereiro de 1942 já foram devidamente doadas pela família Alberman e encontram-se disponíveis para consulta pública.

*é historiador independente estabelecido em Londres, Inglaterra. Publicou livros sobre a história da América do Sul e das migrações internacionais. Foi pesquisador associado do Centro de Estudos Brasileiros e do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford.

adblock ativo