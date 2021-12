Funcionários de supermercados descumprem normas de higiene

Todo o dia a cena se repete na rua Praia de Arembepe, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os funcionários do supermercado Mix Bahia terminam de almoçar e vão tirar a sesta do lado de fora da loja. O problema é que eles se deitam em pedaços de papelões no meio da calçada suja e voltam a trabalhar com produtos alimentícios durante o resto dia. A denúncia foi feita por um leitor, que mandou fotos para o Cidadão Repórter.

A situação flagrada em Lauro de Freitas também é comum em Salvador. Os funcionários buscam áreas próximas ao trabalho, com alguma sombra e pouco tráfego de pedestres. Em hipermercados, como o G Barbosa, que fica localizado na Avenida ACM, os trabalhadores ficam espalhados no estacionamento coberto durante a hora de almoço, onde conversam e descansam.

Segundo dois funcionários do estabelecimento, que não quiseram se identificar, apesar de existir uma área para descanso após a hora do almoço, parte do grupo prefere ficar no estacionamento coberto. "Aqui é ventilado e a gente pode conversar e dar risada. Lá, fica quem prefere ficar quieto", afirma um deles. O espaço para o descanso na empresa é composto por cadeiras, colchonetes e sala de jogos.

O GBarbosa informou em nota que "existe local apropriado para descanso dos colaboradores, além de todos eles serem orientados e treinados quanto à postura, conduta adequada, higiene pessoal e cuidados com o uniforme que lhes é fornecido". A empresa diz que vai apurar o fato.

Já o gerente do Mix Bahia, Renam Mizschima, disse que o supermercado também possui um local para descanso dos funcionários. "Eles ficam lá no fundo do supermercado. É difícil controlar o horário do almoço, porque é uma hora livre para eles". Ainda segundo ele, o pessoal que lida com alimentos tem que usar materiais como luvas e aventais e seguir as normas de um regulamento interno de higiene.

Obrigações - A segurança alimentar fica comprometida em casos como os flagrados pela reportagem. Segundo a subcoordenadora de Vigilância Sanitária do Município, Karina Queiróz, algumas normas sanitárias devem ser seguidas pelos funcionários dos estabelecimentos que trabalham com produtos alimentícios.

"Os trabalhadores têm que ter uma roupa diferente da que utilizam na hora do almoço porque eles podem carrear microrganismos. Observamos o asseio pessoal e a responsabilidade dos estabelecimentos em realizar treinamentos. Todos os funcionários devem passar por treinamentos", explica Karina.

Uma Lei Municipal (5.504/99) regulamenta as responsabilidades dos empregadores com itens que interferem na saúde dos trabalhadores. "Os funcionários devem ter um lugar para guardar os pertences. O refeitório, se houver, deve ter mesas, cadeiras e deve ter boas condições sanitárias", elenca a subcoordenadora.

No entanto, ainda de acordo com ela, não há uma obrigação da existência de um local para descanso, nem como este ambiente deve ser montado. Karina recomenda bom senso aos trabalhadores e aos donos dos estabelecimentos, que devem orientar seus funcionários a procurar locais limpos para a hora do descanso.

De acordo com o assessor jurídico da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Leandro Oliveira, qualquer jornada que exceda 6h de trabalho dá ao funcionário o direito a uma hora livre para o almoço. Entretanto, Leandro pondera as condições do descanso para o trabalhador.

"Ele tem que tirar o descanso em boas condições", afirma Leandro. Ainda segundo o assessor, os funcionários destes estabelecimentos podem pedir apoio ao Sindicato de Hotelaria.

Não há lei - O presidente do Sindicato de Hotéis na Bahia (Sindhotéis), José Ramos Félix, informou que já levou propostas a congressos e reuniões com patrões para que eles disponibilizassem locais para o descanso de trabalhadores em supermercados, padarias, hotéis, restaurantes, bares, entre outros.

Porém, sem uma lei para regulamentar a questão, os funcionários dependem da boa vontade dos empresários. "Pouquíssimas empresas aqui disponibilizam locais para descanso. Sem isso, o funcionário fica exposto aos riscos e pode pegar até uma bactéria", declara Félix.

Ainda segundo ele, os patrões reclamam das despesas na hora de se recusar a disponibilizar um local para o almoço. "Só que as consequências podem levar prejuízos maiores para clientes, empregadores e funcionários", reflete o presidente.

adblock ativo