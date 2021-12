Fotos revelam o cotidiano das mulheres de Salvador

A equipe de repórteres-fotográficos de A TARDE registrou cenas do cotidiano das mulheres de Salvador, em homenagem ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira. As cenas mostram as recepcionistas do receptivo turístico no Centro Histórico, vendedoras de loja com ar sonhador na Barroquinha, policiais militares, pintoras com cavalete, paleta e pincel e baianas de acarajé, com seus trajes vistosos e o sorriso aberto.

<GALERIA ID=18120/>

Salvador é considerada pelos poetas uma cidade feminina e a energia das mulheres está presente em cada canto da capital. Inspire-se também e envie para o email cidadaoreporter@grupoatarde.com.br, fotos que mostram essa "cidade feminina". As imagens serão reunidas em uma nova galeria de imagens, dessa vez apenas com cenas clicadas pelos nossos leitores. Não esqueça de enviar o nome do autor das fotos. Participe!

