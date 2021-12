Família diz que negligência causou morte de ex-jogador

O ex-jogador de futebol João Souza Oliveira faleceu nesta segunda, 8, aos 85 anos, de infecção pulmonar e falência múltipla dos órgãos, no Hospital Jaar Andrade, em Cajazeiras, onde estava internado desde o dia 5 de julho. Familiares afirmam que a causa da morte foi negligência médica, depois que o ex-jogador foi atendido no Instituto de Previdência do Salvador (IPS).

Segundo uma das filhas de João Souza, Catiaci Carvalho Oliveira, a médica Caroline Delezzoti não teria tomado as medidas necessárias depois de atender o ex-jogador no IPS. "A médica me disse que meu pai estava com a garganta inflamada e passou um xarope para ele tomar. Mas quando ele foi levado para o hospital foi descoberto que ele estava com pneumonia", contou.

A médica Caroline Delezzoti recebeu a equipe do A TARDE nesta segunda em seu consultório e falou sobre o caso. "Atendi o seu João com tosse seca e faringite e pedi todos os exames laboratoriais para a filha dele, que voltou uma semana depois sem os exames. No dia 17 de junho, pedi a internação do paciente no Jaar Andrade, mas ele foi avaliado e liberado em seguida", explica.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Hospital Jaar Andrade, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

Carreira

Conhecido como Joãozinho, João Souza Oliveira jogou em times como Vitória, Bahia e Fluminense. Toda paixão pelo esporte inspirou o neto Gabriel Soares, volante do Vitória, a seguir a mesma carreira do avô. "Meu avô era muito brincalhão e sempre me dava conselhos sobre futebol", disse o jogador.

O enterro de João Souza acontecerá nesta terça, 9, às 15h, na Ordem 3ª de São Francisco.

