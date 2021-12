Falta de manutenção em calçadão é motivo de reclamação

O Cidadão Repórter recebeu uma denúncia do leitor Augusto Jorge Pereira sobre a falta de manutenção em um trecho do calçadão da Avenida Amaralina, na Orla de Salvador. De acordo com ele, o espaço, que tem extensão de cerca de 500 metros, na Praça João Amaral, próxima ao Largo das Baianas, representa risco aos pedestres que passam pelo local.

"A maré alta bate na estrutura e acaba minando o alicerce da calçada, que fica perto da praia e corre o risco de desabar. Inclusive, dá para perceber a inclinação do piso em alguns trechos", destaca o leitor, ressaltando que o calçadão é diariamente utilizado para a prática de caminhada.

"O espaço se encontra em precário estado de manutenção. Pedestres e pescadores, além de pessoas idosas, crianças e deficientes, que transitam pela calçada, podem se machucar com gravidade", destaca Pereira, que também costuma caminhar no local.

Para denunciar o caso, o leitor enviou algumas imagens da calçada feitas com o próprio celular, nesta quinta-feira, 14. "As fotos dão dimensão do perigo", afirma Pereira, que reivindica uma providência imediata dos órgão públicos.

Procurada pela reportagem, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela manutenção da área, informou que o projeto de recuperação do trecho do calçadão e da alvenaria na orla de Amaralina, com uma extensão de 100 m, já foi elaborado e será encaminhado para licitação.

Ainda de acordo com o órgão, o problema foi causado pelo enfraquecimento e inclinação do alicerce da estrutura, que desnivelou o piso da calçada, executada na década de 70 pela prefeitura municipal.

