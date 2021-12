Estacionamentos municipais carecem de estrutura e segurança

A falta de vagas de estacionamento nas ruas e o abuso dos chamados "flanelinhas" já fazem parte do cotidiano de quem prefere ir para o trabalho em um veículo próprio. Ao achar uma vaga, o motorista é logo abordado por guardadores que cobram até R$ 10 adiantados. Nesta semana, entretanto, o que pegou os motoristas de surpresa foi o aumento nas tarifas dos estacionamentos administrados pela Prefeitura de Salvador, que passou a valer na última segunda-feira, 8. Os reajustes variam de 50% a 100%, a depender do tipo de estacionamento e da região.

O fotógrafo João Ubaldo Muniz, que trabalha a maior parte do tempo no centro da cidade, foi um dos motoristas surpreendidos com o aumento do valor. Ele está acostumado a utilizar o Estacionamento São Raimundo, no Politeama, cuja primeira hora passou de R$ 1,50 para R$ 3. Já as horas subsequentes aumentaram de R$ 1,50 para 2. "Assim como eu, muitos usuários passam o dia inteiro no trabalho. Na segunda-feira, fui obrigado a pagar o valor de R$ 21. Isso é uma extorsão", ressalta João Ubaldo, que afirma ter tido um reajuste de mais de 300% na diária.

Os estacionamentos em via pública, conhecidos como zona azul, também sofreram aumento nas tarifas. De acordo com a portaria publicada na última quinta, 4, pelo secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, o valor da tarifa para curta duração (até 2 horas) passou de R$ 1,50 para R$ 2, com um reajuste de 33%; para a média duração (até 6 horas), o preço subiu de R$ 3 para R$ 6, aumento de 100%; já para o de longa duração (até 12 horas) o valor cobrado mudou de R$ 4,50 para R$ 9, também com aumento de 100%. Na orla, cujo tempo de permanência é até 12 horas, o valor cobrado é de R$ 6.

Nos estacionamentos fechados, o valor passou a ser R$ 3 (1ª hora) e R$ 2 (hora subsequente) em São Raimundo e na Barroquinha; de R$ 4 (1ª hora) e R$ 2 (hora subsequente) no da Avenida Tancredo Neves. Já a mensalidade custa R$ 90, em São Raimundo e na Barroquinha, e R$ 120, na Avenida Tancredo Neves.

Valor defasado - Procurado por A TARDE, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, justificou o aumento no valor das tarifas, afirmando que os preços cobrados estavam defasados. "Desde 2009 que não sofria reajuste. Nós fizemos uma pesquisa em outras capitais e verificamos que o valor estava muito defasado. O dinheiro que os motoristas pagam será transformado em investimentos em educação no trânsito, fiscalização, modernização e sinalização", destacou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut) justificou que o reajuste prevê a cobertura dos custos de fiscalização e operação da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). De acordo com a Semut, a medida dará autonomia financeira ao órgão, possibilitando que os recursos municipais sejam investidos em educação e saúde. A Semut informa, ainda, que os valores definidos estão abaixo dos praticados pelo mercado.

Falta de estrutura - Além dos preços, o que mais incomoda João Ubaldo é a falta de estrutura e segurança. Em 2011, ele foi roubado após arrombarem seu carro dentro do estacionamento São Raimundo. Foram levados o rádio, uma mala e outros pertences pessoais. De acordo com o fotógrafo, assaltos também se tornaram constantes na região.

"Eu já presenciei quatros assaltos a clientes do estacionamento. Pegar o carro após 18h também se tornou perigoso, por isso que sempre vou acompanhado quando ultrapasso este horário. O local também se transformou em ponto de drogas", revela.

A descaso também atinge os funcionários dos estacionamentos, que sofrem com a falta de estrutura no local. A guarita localizada na entrada do estacionamento São Raimundo, por exemplo, está com a cobertura danificada, o que levou os próprios funcionários a criarem alternativas para permanecer no local.

"Uma das funcionárias é cadeirante e tem de fazer xixi em uma garrafa, porque ela não consegue se deslocar ao banheiro, que fica do outro lado. Estou revoltado com a administração pública", enfatiza João Ubaldo.

