Está no Barradão? Envie fotos e vídeos

O tráfego intenso e os pontos de congestionamentos nas vias de acesso ao estádio Manoel Barradas, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 26, não impediram que os torcedores do Leão colocassem a bandeira nas costas e partissem rumo ao "santuário rubro-negro" para ver o confronto diante do São Caetano. O jogo pode marcar a volta do time baiano à elite do futebol nacional.

No trajeto rumo ao estádio, os torcedores participaram e colaboraram com os twitters @atardeesporte e @atarde enviando informações e fotos do trânsito, por meio das hashtags #barradão e #trânsitoatarde.

Agora, o portal A Tarde quer a sua colaboração para mostrar como está o movimento dentro e fora do estádio. Para isso, pedimos que usem a hashtag #barradão e enviem fotos e/ ou vídeos para a nossa equipe (Clique Aqui).

Contamos com sua colaboração. #vamossubirnego.

adblock ativo