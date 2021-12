Erosão coloca motoristas em risco na Federação

Quem mora na Travessa Miguel Lemos, no bairro da Federação, está passando por maus bocados. Segundo moradores, a via apresenta uma erosão que compromete a circulação de veículos, que são obrigados a passar bem próximos ao buraco, que só aumenta.

De acordo com Edson Antônio, 54, morador do local, o problema já foi relatado diversas vezes aos órgãos competentes, mas até agora nenhuma providência foi tomada. "A erosão começou há mais de um ano. Entramos em contato com a Prefeitura e nada foi feito. Precisamos de uma solução", afirma.

Segundo a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), existe um problema na região, pois parte do bairro não tem rede de esgoto oficial, gerando erosões em diversos pontos. Sobre as reclamações não atendidas dos moradores, a Secretaria informou que fará a vistoria no local para que o problema seja resolvido.

