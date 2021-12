Enquete: O que deve ser feito para melhorar o trânsito?

Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), intitulada "Cidades: Mobilidade, Habitação e Escala", aponta que moradores das 12 maiores cidades do Brasil, entre elas Salvador, gastam cerca de 1h04 para fazer seus deslocamentos diários.

Segundo o levantamento, o tempo médio que o brasileiro gasta no trânsito cresceu 20% entre 2003 e 2010, resultado que afeta diariamente a produtividade do trabalhador e a competitividade no setor produtivo.

Por conta disso, o Portal A TARDE quer saber sua opinião sobre o assunto por meio de enquete. Participe!

