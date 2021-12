Descolamento de placa em prédio de hospital assusta moradora

Em denúncia ao Cidadão Repórter do Portal A TARDE, a artista plástica Ediane do Monte, 60 anos, moradora do prédio 'El Dorado', que fica atrás da maternidade do Hospital Português, na Av. Princesa Isabel, na Barra, alerta sobre o perigo causado pelo descolamento de placas da estrutura do prédio do hospital.

De acordo com Ediane, as placas se soltaram na última quinta-feira, 4, e uma delas caiu na garagem do prédio onde mora, oferecendo risco para as pessoas que circulam no local. "Ninguém ficou ferido, mas se nenhuma atitude for tomada logo, alguém pode ser atingido pela placa e se machucar gravemente, podendo até mesmo morrer", disse a artista plástica.

A assessoria do Hospital Português informou que o fato pode ter sido gerado pelos fortes ventos na capital baiana nos últimos dias e que, após inspeção da estrutura danificada, uma empresa foi contratada para fazer a substituição das placas que caíram já a partir desta quarta-feira, 10. No entanto, o hospital não deixou claro se irá fazer a manutenção das demais placas que compõem a estrutura do prédio.

Ainda de acordo com o hospital, as placas atingiram somente o estacionamento da unidade de saúde. Ao ser questionada sobre a placa que caiu no prédio de Ediane, a assessora demonstrou irritação e negou o conhecimento do fato.

Na denúncia, Ediane complementa que uma placa já teria se soltado em 2013 e nada foi feito. "Já procurei o hospital várias vezes, eles dizem que vão fazer a reforma e não fazem", afirma a artista plástica. "Acaba que os próprios pacientes do hospital correm risco e também os moradores de prédios que ficam no entorno".

