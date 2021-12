Decoração de Natal: mande sua foto que A TARDE publica

Ruas, praças, lojas, vitrines, creches, hospitais e fachadas de prédios públicos de Salvador começam a entrar no clima natalino através da instalação da tradicional decoração de fim de ano. E no seu bairro, na fachada do seu prédio ou em casa, já tem árvore e luzes de Natal? O portal A TARDE quer que você, leitor, mostre sua decoração preferida, das muitas inauguradas nos shoppings ou espalhadas pela cidade. Se na sua vizinhança tem presépio ou alguma decoração inusitada, mostre para a gente.

Para participar, mande para nossa redação, através do email cidadaoreporter@grupoatarde.com.br, ou através deste link, fotos com o seu olhar sobre a decoração natalina em Salvador. As imagens farão parte de uma grande galeria coletiva, publicada no portal A TARDE. Não esqueça de dizer onde a foto foi tirada e claro, o nome do fotógrafo. Participe!

