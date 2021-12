Declare o amor pelo seu pai

Você e seu pai têm gostos bem diferentes? Já viajaram juntos? São super fãs de uma banda? Torcem para o mesmo time? Ou, na hora da torcida, os dois, em uma disputa saudável vestem camisas de times distintos?

O Dia dos Pais será comemorado no dia 12 de agosto e, para homeagear o homem que te aconselha, topa algumas loucuras e às vezes fecha a cara, mande uma foto ou vídeo de vocês dois, juntos, em um momento bem divertido ou emocionante.

A dupla pode estar no estádio, em um parque, shopping center, em um show, surpreendido em um aniversário, ou aprontando uma receita.

Vale também enviar um depoimento, declaração de amor ou poesia que revele todo seu amor pelo seu paizão!

As imagens enviadas devem ser identificadas com seu nome e o nome do seu pai. O material será publicado no Portal A TARDE.

Envie agora!

