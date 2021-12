Criança fica com cabelo preso em sugador de piscina em clube

O sugador de uma piscina para crianças do Clube 2004, na orla de Salvador, por pouco não deixou mais uma vítima de afogamento.

Quem denunciou o caso ao Cidadão Repórter foi a coordenadora de imóveis Lucy Ribeiro, que estava no clube com a família na manhã deste domingo, 23.

Por volta de 11h, a filha de Lucy brincava em um toboágua quando, ao cair na piscina, ficou com o cabelo preso em um sugador. Por sorte, a mãe observava a criança no momento do acidente e conseguiu salvá-la a tempo, se jogando na água e puxando o cabelo dela.

"Nós não tínhamos conhecimento daquilo, e a água que caía na piscina escondia o sugador. Fiquei muito indignada porque não existe um aviso no local, e o salva-vidas disse que só é pago para olhar a piscina de adultos", reclama ela.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com o Clube para esclarecer o fato, porém não obteve êxito.

adblock ativo