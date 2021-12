Comerciantes reclamam de falta de água no Centro Histórico

Em plena Copa das Confederações, um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Centro Histórico está sem água há uma semana, segundo denunciaram comerciantes da região ao Cidadão Repórter do portal A TARDE, em contato com a redação, nesta quinta, 20.

A proprietária de um restaurante que fica na praça do Cruzeiro de São Francisco, que não quis se identificar, disse que fechou o estabelecimento nesta quinta, dia do primeiro jogo da competição na capital baiana, por conta do problema.

"Estávamos funcionando precariamente, mas hoje fechamos totalmente, porque não tem a menor condição de trabalhar sem água", disse a comerciante, que calcula prejuízo de cerca de R$ 5 mil pelo dia sem atendimento. "Estou muito frustada, deveria está trabalhando, mas não estou".

O gerente da Pousada Solar dos Deuses, Francisco Pimenta, contou que o estabelecimento está funcionando a base de carro pipa. "Já compramos três carros pipa (R$ 190 cada) porque a Embasa não está enviando, não sei nem porque. Estamos assumindo essa despesa, mas está muito complicado". Ele relata, ainda que os funcionários chegaram a coletar água em outros estabelecimentos da região, que no início do problema ainda tinham água, para atender os hóspedes da pousada.

Entre os clientes estão ingleses que vieram para Salvador para trabalhar na Copa das Confederações, contratados pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

"Já começamos muito mal", disse Francisco, se referindo a imagem da cidade para o turista estrangeiro que pretende participar das Copas das Confederações e do Mundo, em 2014.

Buraco na BR

De acordo com o comerciante Francisco Pimenta, um técnico da Embasa informou, na quarta, 19, que o abastecimento no Centro Histórico foi afetado pela cratera na BR-324, na altura do km 618, próximo ao Porto Seco Pirajá. A informação foi confirmada, nesta quinta, 20, pela empresa, em nota enviada ao Cidadão Repórter.

Ainda de acordo com a Embasa, o Centro Histórico também sentiu reflexos da interrupção do fornecimento de água, na segunda-feira, 17, em decorrência do serviço emergencial de escoramento executado pela empresa em adutora na BR 324.

"A tubulação ficou em risco por causa de aumento de cratera na rodovia. O serviço foi normalizado às 21h30 de quarta-feira, 19. Informamos que antes dessa data, não há registro de falta de água nessa região", destacou a empresa, em nota.

A Embasa orienta que os usuários que estão com algum problema de abastecimento entrem em contato com a empresa pelo número 0800 0555 195 e informem o número de matrícula, para que técnicos possam verificar a situação.

*Colaborou Alan Tiago Alves

adblock ativo