Cobertura colaborativa: todos os caminhos levam ao Barradão!

Você, torcedor do Vitória, vai ao Barradão nesta sexta-feira? O Cidadão Repórter, canal de conteúdo participativo do Grupo A TARDE, quer sua colaboração!

A partir das 16h30, as contas do @atarde e @atardeesporte no Twitter irão monitorar as principais vias de acesso para o "caldeirão rubro-negro". Para isto, serão usadas as hashtags "#transitoatarde" e "#barradão".

Mas você pode fazer parte desta cobertura. Caso esteja indo para o Barradão, ou saiba de alguma informação sobre o trajeto para o estádio, é só mandar os seus tweets citando as contas @atarde ou @atardeesporte. A proposta é fazermos uma cobertura colaborativa, incluindo os leitores na construção da informação, em tempo real.

Além disso, convocamos três leitores (@kadu_brandao, @_julispp e @AninhaHiltner) a usarem suas contas no Twitter para nos contarem como está o seu caminho até o Barradão. Qual será o tempo gasto? Será que chegarão antes do início da partida? Como estará o trânsito na região do estádio?

Quem não tiver Twitter, também pode colaborar com fotos, vídeos e textos pelo e-mail cidadaoreporter@grupoatarde.com.br. Também é possível acessar o nosso formulário digital para envio de fotos, vídeos e textos (acesse o link) ou ainda ligar para o número (71) 3340-8991.

Contamos com a participação de todos que tenham interesse em colaborar. E, claro, com a hashtag mais importante: #vamossubirnego!



