Cliente estaciona em aeroporto e encontra carro danificado

A segurança e tranquilidade que uma empresa privada de estacionamento deveria garantir aos seus clientes viraram motivo de frustração para uma arquiteta baiana na noite da última segunda-feira, 17. A profissional, que preferiu preservar a identidade, viajou a trabalho para a cidade de Belo Horizonte (MG), por volta das 4h15, deixando o veículo sob os cuidados do estacionamento Well Park, no Aeroporto Internacional de Salvador. Ao retornar, por volta das 23h, encontrou o automóvel, adquirido há quatro meses, completamente inutilizado.

Embora o incidente tenha ocorrido na última segunda, a arquiteta relata que viveu diversos conflitos com a administradora do estacionamento até a tarde desta quinta, 20, dia em que o veículo encontrado foi retirado do local por conta da seguradora da própria cliente. Conforme a consumidora, uma série de ações desrespeitosas marcou o momento anterior e posterior à constatação do prejuízo.

Para a arquiteta, a primeira ilegalidade foi a cobrança do valor do estacionamento, antes mesmo do comunicado da empresa sobre o acidente que acabou inutilizando o veículo. "Paguei o valor do estacionamento e fui para o local onde estava o meu carro. Quando cheguei ao local levei um grande susto. O fundo do automóvel estava completamente danificado e a frente bastante amassada. As portas do veículo sequer abriam", relatou a cliente.

A arquiteta conta que seguiu para a administradora do estacionamento, onde foi comunicada que a colisão contra o seu veículo foi causada por um paulista que dirigia o carro de uma locadora. Esse motorista teria colidido no fundo do carro que, ao ser lançado metros à frente, acabou atingindo outro automóvel. "Fui atendida por pessoas despreparadas. Não me deram satisfação sobre como o problema seria resolvido e, ao invés de oferecerem um veículo, pediram que eu mesma pagasse um táxi para depois ser reembolsada", declarou.

Até esta quinta, entretanto, a profissional conta que ficou sem o automóvel, como também sem trabalhar, já que teve que lidar com diversas ações burocráticas, como apresentar queixas formais aos Departamento Estadual de Trânsito (Detran), delegacia e ouvidoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Well Park - Reconhecendo a existência da ocorrência, a administração do estacionamento relata que a colisão foi identificada de imediato e as primeiras ações para resolução do problema teriam sido realizadas no mesmo dia. Segundo Flávio Santos, representante da Well Park, o condutor do veículo que causou o incidente estava em Salvador a serviço de uma empresa paulista, e dirigia o automóvel da locadora JBrasil.

Ao ser comunicada sobre a colisão, conforme Flávio Santos, a locadora teria informado que possui seguro e, por isso, arcaria com o ônus do acidente. " Informou até que daria um carro para ela. Entretanto, nada do combinado foi concretizado", relatou o representante da Well Park. Por isso, a administração do estacionamento relatou que disponibilizou um veículo para a cliente, na tarde desta quinta, que poderá ser utilizado até que o carro danificado seja completamente ajustado. "Isso nunca ocorreu na nossa empresa. Ainda assim, lamentamos", disse Flávio Santos.

Entretanto, a gerência da locadora JBrasil diz não ter firmado compromissos com a Well Park, garantindo que o contrato do seu cliente especifica a ausência de seguro para terceiros. Deste modo, segundo a empresa, os danos ao automóvel estacionado no aeroporto deveriam ser arcados pelo cliente paulista, não pela locadora. "O que eu posso fazer é passar os contatos do cliente. Tenho até o dia de embarque dele para São Paulo", relatou.

Segundo a arquiteta que teve o veículo danificado, a Well Park realmente disponibilizou um veículo, no final da tarde desta quinta, alegando a demora no atendimento sobre o fato de não ter conseguido manter contato com o motorista do automóvel locado. Com isso, a empresa de estacionamento teria prometido acionar o próprio seguro para arcar com prejuízos da cliente.

Procurada pelo Cidadão Repórter, a Infraero não comentou o problema ocorrido no estacionamento do aeroporto, até o fechamento desta reportagem.

