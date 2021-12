Cidadão Repórter: o espaço para você noticiar o fato

O Cidadão Repórter, canal de conteúdo participativo do Grupo A TARDE, hospedado no Portal A TARDE On Line, é um espaço para você interagir e mostrar sua visão de Salvador ou da sua cidade. Através da página, os leitores de A TARDE e os internautas que navegam no nosso portal podem enviar sugestões de pauta, fotos, textos e vídeos; além de denúncias.

Para participar, basta enviar e-mail para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br ou ligar para (71) 3340-8991. Também é possível acessar o nosso formulário digital para envio de fotos, vídeos e textos (acesse o link).

Reclame Aqui - Buracos, esgoto a céu aberto, falta de iluminação pública, poluição sonora, coleta de lixo irregular, ocupação das calçadas por estabelecimentos comerciais, entre outros problemas da cidade são retratados na seção Reclame Aqui.

Através desse espaço no nosso canal, você pode enviar sua bronca sobre a insatisfação com o poder público ou algum serviço que acredite não tenha sido prestado direito por órgãos e empresas. Mas o Cidadão Repórter também contempla outros temas do seu interesse.

Por isso, vale enviar fotos de locais preferidos em Salvador ou na sua cidade, cenas inusitadas captadas no cotidiano das ruas da capital ou interior, algum evento cultural interessante que você tenha ido, curiosidades, dicas de roteiros turísticos na capital ou interior, fotos da sua turma no estádio no último "jogão" do seu time do coração, entre outros conteúdos que deseje compartilhar com os demais leitores de A TARDE.

Participe da nossa cobertura!

