Um córrego poluído vem causando transtornos a moradores do bairro de Mussurunga. O canal que passa pelo Setor F da Rua América Dourada está obstruído, o que origina grandes alagamentos em dias chuvosos. Além disso, o local também concentra grandes quantidades de lixo, e de transmissores de doenças.

De acordo com os moradores, além do forte odor, o canal também é tomado por mosquitos, muitos deles da espécie Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Este inclusive é o grande problema apontado pela população local. A alta incidência dos mosquitos não permite o bem-estar da população, que necessita de telas de proteção em todas as janelas de casa.

Daniel Genonadio | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal Cidadão Repórter: Moradores de Mussurunga reclamam de córrego poluído

Procurada pelo Portal A TARDE, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), informou ter ido ao local após denúncias de moradores e que a vistoria apontou que a única área que ainda não foi manilhada está dentro de um imóvel particular e que isso impossibilita a ação de limpeza do córrego (nota oficial abaixo).

Ainda segundo o órgão, engenheiros e funcionários do Centro de Controle de Zoonoses também estiveram no local para analisar a situação do córrego.

