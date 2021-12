Carro é 'engolido' por cratera em Teixeira de Freitas

O lavrador Ademar Silva, de 71 anos, passou por um susto na manhã desta terça-feira, 26, quando o carro que conduzia foi "engolido" por uma cratera aberta no asfalto. O fato aconteceu na Rua Paraíba, no bairro de São Lourenço, município de Teixeira de Freitas (826 km de Salvador).

Ademar estava acompanhado da mulher, Terezinha Silva, e voltava para a fazenda em que moram, na cidade mineira de Bertópolis, por volta de 5h da manhã. A rua, que fica a 100 metros da residência da filha do casal, já estava inundada quando o lavrador resolveu passar, até ser impedido de prosseguir por causa do buraco.

De acordo com o genro do casal, José Mascarenhas, a cratera surgiu durante a madrugada e foi causada pelo vazamento de um cano de esgoto que abastece o bairro. "Assim que eles caíram no buraco, a água entrou rapidamente no carro, principalmente na parte da frente. Eles estão em estado de choque", explica José.

O veículo já foi retirado da via e encaminhado para uma concessionária do município, que vai realizar uma avaliação e analisar os danos sofridos.

Contatada pela reportagem do Portal A TARDE, a Embasa informou que o buraco foi aberto durante um vazamento de grandes proporções na rede de abastecimento de água local, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 26. "O vazamento já foi contido e equipes da Embasa finalizam serviço de correção até o final da tarde de hoje", afirmou o órgão, por meio de nota.

Ainda conforme a Embasa, o proprietário do veículo danificado durante o incidente deve procurar o escritório local do órgão, em Teixeira de Freitas, para dar entrada em processo de análise de danos e posterior indenização. O contato pode ser feito pelo telefone (73) 3291-7100.

adblock ativo