Cajazeiras: poste cai, fere um e deixa moradores sem energia

Os moradores do entorno da Rua Delmiro Gouveia, no bairro de Cajazeiras VIII, continuam sem energia elétrica por conta do acidente envolvendo um eletricista da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que se feriu após a queda de um poste na manhã desta terça-feira, 11.

A Coelba informou que técnicos estão no local investigando as causas do acidente e trabalhando na substituição das estruturas danificadas. A previsão é que os serviços sejam concluídos agora a noite, assim como o restabelecimento do fornecimento de energia.

Fotos encaminhadas à redação de A TARDE pelo leitor Antônio Pitta mostram o momento em que o poste ficou atravessado na pista, impedindo a passagem de veículos pelo local.

Acidente - O funcionário, que não teve o nome divulgado, se feriu enquanto fazia uma manutenção no Setor A. O eletricista foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da cidade. Segundo informações da Coelba, ele já realizou exames médicos e já foi liberado.

