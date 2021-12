Buracos ainda causam transtornos em Stella Maris

A assistente social Elis Regina de Jesus, de 43 anos, sai todos os dias de onde mora, no bairro de Narandiba, para o bairro de Stella Maris, onde trabalha. Ela confessa que o trajeto é cansativo, não por causa da distância, mas sim pela quantidade de buracos que encontra pelo caminho. Um dos piores trechos, segunda ela, é na Rua José Augusto Torinho Dantas (Stella Maris), uma das vias de acesso à Praia de Ipitanga, localizada em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"A quantidade de buracos na rua é tanta que a gente que pega ônibus chega no trabalho sempre cansada e toda dolorida", afirma a assistente. E não é só Elis que reclama da quantidade de buracos no local. No início do mês de agosto, a leitora Márcia Maia entrou em contato com o Cidadão Repórter para denunciar o descaso do poder público com o local. Para isso, a leitora enviou à redação de A TARDE algumas fotos que mostram a quantidade de buracos espalhados pela rua.

<GALERIA ID=17632/>

Em resposta a ocorrência, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), responsável pelos buracos em via pública na capital baiana, se comprometeu, no último dia 13, a realizar uma avaliação no local e agendar os serviços necessários a serem realizados. Durante visita ao local, a equipe de reportagem constatou que reparos foram feitos na pista que corta a Rua José Augusto Torinho Dantas e a Alameda Cabo Frio, onde alguns buracos foram tapados. No entanto, o problema continua.

"Isso ai que fizeram foi um 'cala boca'. Quando chove, a rua fica totalmente alagada e os buracos sempre aparecem de novo. E o pior é que o povo nunca reclama", comenta a assistente Elis Regina. E as críticas dos moradores não se limitam apenas ao serviço feito pela Sucop, mas também à falta de segurança oferecida pelos buracos que ainda permanecem ao logo de toda a rua.

Protesto - Como forma de protestar contra o descaso dos órgão públicos no local, moradores utilizaram pincel e tinta e estamparam na pista, ao longo da rua, frases de indignação. Em uma delas, eles questionam "Cadê a 'grana' dos impostos e multas?". Além disso, pneus e pedaços de madeira, além de círculos feitos com tinta ao redor dos buracos ainda sem reparos, foram formas encontradas pela população para sinalizar o perigo aos transeuntes.

Morador do bairro, o estudante de administração Lian Diniz, 21, também não ficou nada satisfeito com o trabalho de reparação feito na rua. "Eles taparam apenas alguns buracos e o trabalho não ficou bom porque daqui a algum tempo os buracos voltam de novo. A gente paga IPVA e IPTU e mesmo assim têm que conviver com isso", pontua.

Apesar das críticas, Diniz lembra que a situação já esteve pior e por pouco não presenciou, meses antes, um acidente no local. "Um carro foi tentar desviar de um buraco e invadiu a calçada. Ninguém se feriu, mas por pouco não ocorre algo mais grave", lembra.

Mesmo com os reparos feitos pelos agentes da Sucop nessa semana, a equipe do Cidadão Repórter flagrou vários motoristas e motociclistas invadindo a contramão para tentar desviar da grande quantidade de buracos que ainda permanecem na pista.

A Sucop informou, por meio da assessoria de comunicação, que os trabalhos no local foram iniciados, mas ainda não foram concluídos. O órgão disse que foi feito o recapeamento apenas nos buracos de maior impacto e que ainda vai agendar a conclusão da obra.

adblock ativo