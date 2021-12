Buraco na pista do aeroporto atrasa voos em Salvador

Um buraco na pista do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, impede o trânsito das aeronaves neste sábado, 1º, causando atraso em diversos voos.

Foi o que informou uma leitora do Cidadão Repórter, cujo marido, que segue com destino ao Rio de Janeiro, está em uma aeronave parada na pista, sem condições de decolar.

"O voo dele estava marcado para 11h, mas ele me ligou por volta de 12h30 e disse que o avião ainda não havia decolado", afirma ela.

De acordo com informações divulgadas no site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), sete voos estão atrasados e um foi cancelado no aeroporto de Salvador.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a companhia, que não quis esclarecer o fato. Uma nova tentativa foi feita com a assessoria de imprensa da empresa, porém não houve êxito.

