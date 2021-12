Após denúncia, buracos em Stella Maris são recapeados

Após as queixas e protesto de moradores sobre a quantidade de buracos espalhados pela Rua José Augusto Torinho Dantas, no bairro de Stella Maris, uma das vias de acesso à Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), a Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop) enfim resolveu o problema.

Imagens enviadas ao Cidadão Repórter por um leitor mostram que os buracos que causavam transtornos a quem passava pelo local foram totalmente recapeados. O trabalho de reparação no pavimento asfáltico começou há cerca de duas semanas, mas, de início, só haviam sido tapados os buracos de maior impacto, como informou a Sucop.

O problema é que os buracos que ainda permaneciam na rua, como constatou a nossa equipe de reportagem durante visita ao local, ainda causavam problemas aos moradores que, em protesto, chegaram a estampar, com tinta, frases de indignação ao longo da pista.

A denúncia da buraqueira em Stella Maris foi feita pela leitora Márcia Maia que, no início do mês, entrou em contato com o Cidadão Repórter e enviou algumas fotos feitas com o próprio celular para mostrar a situação da rua.

