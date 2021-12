Aniversário de Salvador: envie fotos das belezas da cidade

A cidade do Salvador, primeira capital do Brasil, completa 464 anos na próxima sexta-feira, 29. Em comemoração, o Portal A TARDE convida os leitores para celebrar a data e enviar fotos que mostrem as belezas da terceira maior cidade do País.

As imagens devem ser de lugares fora do roteiro turístico oficial. Sabe aqueles locais que são tão belos quanto os cartões-postais da cidade (Porto da Barra, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, entre outros) e que também merecem ser visitados?

Pois é, a proposta é montar uma galeria de fotos de pontos que são pouco conhecidos por turistas e até mesmo pelos baianos, mas que também merecem destaque por resguardar a beleza da cidade.

Faça também a sua homenagem a Salvador e envie sua foto para o e-mail cidadaoreporter@grupoatarde.com.br. Não esqueça de incluir o nome do fotógrafo.

<GALERIA ID=18159/>

adblock ativo