Alunos passam mal após comer no refeitório do Ifba

Mais de 30 alunos foram atendidos nesta quinta-feira, 29, no posto médico do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no Barbalho, após comer no refeitório da unidade de ensino. Com queixas de náusea, diarreia e vômito, os estudantes foram diagnosticados com infecção alimentar. "Eles tiveram sintomas de infecção por bactéria, provavelmente por estafilococos ou salmonella. Isso foi provocado por comida estragada ou mal conservada", explica o médico da instituição Alfredo José de Brito.

De acordo com ele, a maioria dos alunos está bem e só necessita de hidratação, mas cinco estudantes foram encaminhados para a emergência de postos de saúde por apresentarem vômito. "Quem está vomitando precisa tomar soro para não desidratar", orienta.

Os alunos que passaram mal comeram nesta quarta, 28, no refeitório do Programa de Assistência ao Estudante (PAAE), que serve 829 refeições por dia para discentes carentes. O cardápio do dia foi macarrão, feijão, frango, arroz, carne e salada. O mal-estar começou durante esta madrugada. "Eu acordei 2 horas com dor na barriga e diarreia", relata Everto Suzart, 18 anos, aluno do 1º ano do ensino técnico.

O diretor-geral do campus de Salvador do Ifba, Albertino Nascimento, disse que esse é o primeiro problema com a alimentação servida no restaurante. "Nunca houve nenhum outro caso registrado em cinco anos do programa. A comida é feita em um espaço absolutamente saudável e a comida é totalmente confiável", defende.

O refeitório é administrado desde maio pela empresa Santa Rita. De acordo com o sócio da instituição, Firmino Baracho, uma amostra da comida servida nesta quarta será encaminhada para um laboratório avaliar o que houve. Ele sugere que pode ter sido algum problema com um dos ingredientes usados, com a água ou reflexo do apagão que atingiu o Nordeste nesta quarta. Ele explica que os freezeres e a rampa onde os alimentos são servidos, que é elétrica, ficaram desligados no período que Salvador ficou sem energia.



O médico do Ifba explica que seria necessário que a comida ficasse mais de 12 horas conservada de forma inadequada para produzir as bactérias que causam infecção alimentar.



Outros casos - Estudantes e funcionários reclamam que essa não é a primeira vez que os alunos passam mal após comer no refeitório. Um servidor, que não quis se identificar, denunciou, antes de saber do surto desta quinta, que o problema acontece há dois meses. "Sempre há relatos de estudantes passando mal. Essa semana a coisa foi mais feia, soube de nove alunos. É alguma comida que não está fazendo bem", conta.

