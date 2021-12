Aconteceu algo no seu bairro? Seja um Cidadão Repórter

Se você é leitor de A TARDE e presenciou algum acontecimento em sua cidade ou bairro, seja um Cidadão Repórter e envie informações para a nossa equipe de reportagem. Caso tenha ficado preso no trânsito, sofreu com fortes chuvas no bairro ou flagrou alguma situação inusitada ou de interesse público, basta entrar em contato através do nosso WhatsApp 71 98109-3965 e nos mandar textos, vídeos, áudios ou imagens do fato.

Aproveite e siga o nosso perfil no Instagram, Facebook e Twitter.

adblock ativo